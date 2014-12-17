Курс российского рубля растет после вчерашнего обвала

В ходе торгов курс доллара несколько раз краткосрочно опускался ниже отметки 60 рублей, показав минимум на уровне 59,55 рубля сообщает ТАСС.

С начала года доллар и евро выросли к рублю более чем в 2 раза. В начале 2014 года курс доллара составлял 32,8 рубля, курс евро 45,3 рубля.

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Вчера курс евро в России пробил психологическую отметку в 100 рублей, но потом отскочил от исторического максимума, опустившись до 90 рублей. После нового рекордного обвала российской валюты Центральный банк России в час ночи по московскому времени резко поднял ключевую ставку c 10,5% до 17%.