Международная программа финансовой помощи Греции завершена

Европейские партнеры оптимистично смотрят на будущее страны.

Кредитная программа ESM (Европейский стабилизационный механизм) в отношении Греции завершается в понедельник, 20 августа.

Впервые за более чем восемь лет Греция будет жить без международной финансовой помощи, сообщает DW.

По этому случаю ожидается выступление премьер-министра Алексиса Ципраса. Греция - это последняя, третья страна, после Испании и Кипра, которая пока что получала помощь из созданного 2012 года ESM. Программа для Испании завершилась в 2014 году, для Кипра - в 2016 году.

Глава Еврогруппы Марио Сентено ранее высоко оценил усилия Греции, сказав, что страна заложила основу для экономического роста и "снова стоит на своих ногах". Именно другие страны Еврогруппы были основными кредиторами Афин.

Завершение программы при этом не означает отмены надзора со стороны европартнеров. Наоборот, надзор будет усилен. От Греции до сих пор ожидается, что она достигнет 3,5 процентов профицита бюджета до 2022 года.

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В целом с 2010 года Греция получила от европейских партнеров и Международного валютного фонда 289 миллиардов евро кредитов с низкими процентами. В обмен на это Греция должна была провести ряд жестких реформ, ввести меры экономии, сокращение социальных выплат и повышение налогов. Помощь была направлена, в частности, предотвратить исключение Греции из Еврозоны.

Последний транш объемом 15 миллиардов евро для Греции было согласовано в конце июня. Таким образом, в настоящее время страна имеет "подушку" капитала объемом 24 миллиарда евро и в крайнем случае сможет сама себя финансировать на протяжении двух лет.

Хотя экономика страны растет, многие греки не чувствуют эффекта стабилизации страны. Значительная часть населения потеряла около четверти своих доходов. До сих пор безработными остается каждый пятый работоспособный человек. Размер государственного долга страны составляет 180 процентов от ВВП, что является наибольшим показателем в Европе.