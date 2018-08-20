Суд признал недействительной передачу кредитов «Имэксбанка» накануне банкротства

После трехлетнего разбирательства суд признал банк единственным законным кредитором.

Хозяйственный суд Одесской области признал недействительной передачу компании «Дасти» кредитов от ликвидируемого в настоящее время «Имэксбанка» на 307,9 млн грн накануне банкротства финучреждения.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, суд признал банк единственным законным кредитором по 23,131 тыс. высоколиквидных кредитов физических лиц, переданных компании перед введением в банк временной администрации, после судебного разбирательства, длившегося почти три с половиной года.

Фонд отметил, что окончательное восстановление прав «Имэксбанка» как кредитора по данным договорам станет важным шагом для кредиторов банка, на удовлетворение требований которых будут направлены вырученные средства.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову (группа «Видродження»), который входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Национальный банк Украины признал «Имэксбанк» неплатежеспособным в январе 2015 года.