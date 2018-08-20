Украина теряет специалистов в высокодоходных секторах экономики - эксперт

Еще пару десятков лет назад Украина по праву считалась научно-технической державой.

Трудовая миграция наносит Украине большой вред, поскольку кроме людей страна теряет высококвалифицированных специалистов в высокодоходных секторах экономики. Это влечет за собой потерю позиций Украины на мировых рынках. Об этом в своем блоге на 112.ua пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Система разделения труда опирается на конкурентные преимущества. А те государства, которые умеют наращивать свои конкурентные преимущества в высокодоходных секторах экономики, получают лучшее положение на рынках, доминируя над другими странами в торгово-экономических отношениях. У нас дошло до того, что генеральный конструктор всемирно известного украинского авиаконцерна "Антонов" Дмитрий Кива, словно заробитчанин, переехал в Баку, чтобы заниматься созданием азербайджанской авиационной промышленности. А ведь еще пару десятков лет назад мы традиционно и по праву считались научно-технической державой и успешно контролировали рынки высокотехнологической продукции, однако за последние годы фактически ушли с этих очень доходных рынков", - сетует эксперт.

Он считает, что если бы наши разработчики и производители пассажирских и военно-транспортных самолетов имели национальную программу по самолетостроению, а ведущие конструкторы и инженеры не отправились бы на заработки за рубеж, то "мы бы имели сегодня колоссальный локомотив экономического роста Украины".

"Почему мы даже не пытаемся изучить, в частности, опыт Китая по реализации стратегии опережающего развития, сделав ставку на наукоемкие технологии? Посмотрите на потенциал украинской экономики: огромные природные ресурсы и много талантливых людей (достойный человеческий капитал – почти 100% выпускников средних школ хотят получить высшее образование). Однако украинцы продолжают активно выезжать на работу за границу. Причина опять же банальна и находится в экономической плоскости. К примеру, в соседних Польше или Чехии – высокий уровень оплаты труда и имеющиеся рабочие места. И это заблуждение, что в странах Евросоюза, США и Китая нужны только руки наших соотечественников. Все больше иностранные работодатели ищут украинцев не столько для рабочего сектора, сколько в ІТ-отрасль и высокотехнологичное производство. Соответственно, за пределами Украины одномоментно могут находиться около 2,6-2,7 млн человек, которые успешно и усердно куют ВВП других стран", - пишет Гончаров.

По его мнению, если в ближайшей перспективе государство не поднимет качество предоставляемых услуг и не создаст условий, когда наши местные работодатели смогут повышать до адекватного европейскому, американскому и китайскому уровень оплаты труда с одновременным повышением производительности труда, количество трудовых мигрантов будет и далее неудержимо расти. "Как результат, о чем все чаще стали говорить и писать эксперты, в будущем рост трудовой миграции может стать лимитирующим фактором для украинской экономики", - резюмировал эксперт.