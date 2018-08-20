Гривня начала неделю с укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,66/27,69 грн/долл.

В понедельник, 20 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,66/27,69 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,55/31,59 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,7103 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,75/27,78 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,65/31,68 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.