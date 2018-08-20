Adidas, Nike, Apple: фискалы рассказали, сколько поддельных товаров изъяли на таможне

Украинские таможни за январь-июль 4,2 тысяч раз приостанавливали оформление контрафактной продукции.

Украинские таможни за январь-июль 2018 года приостанавливали таможенное оформление товаров почти в 4,2 тыс. случаев по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Читайте такжеУкраина ежегодно теряет из-за коррупции на таможне более 4 миллиардов евро – СМИ

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, среди таких случаев попытка ввоза из Китая 4,4 тыс. пар кроссовок с обозначениями, похожими на знаки Adidas, Nike, Puma. Общая сумма конфискованного товара превысила 1 млн грн, а штраф по решению суда составил 17 тыс. грн.

Кроме того, установлена попытка ввоза 417 наушников из Китая, на которых неправомерно использовалось изображение и логотип Apple. По решению суда товар на общую сумму 104,2 тыс. грн был конфискован, а на нарушителя наложен штраф в размере 17 тыс. грн.

Также сообщается, что в целом за указанный период возбуждено 7 дел о нарушении таможенных правил по фактам ввоза и вывоза товаров, включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, на общую сумму почти 1,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, поступления таможенных платежей в государственный бюджет за январь-июль 2018 года составили 195,3 млрд грн, что на 15%, или на 25,9 млрд грн выше показателя за аналогичный период предыдущего года.