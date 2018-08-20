Украинцы будут платить налоги по-новому

Госказначейство установило переходный период для запуска централизованной модели зачисления налогов до 11 сентября.

Государственная казначейская служба Украины установила переходный период для запуска централизованной модели зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты до 11 сентября 2018 года.

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«Предельный срок переходного периода функционирования централизованной модели выполнения доходной части бюджетов заканчивается 10 сентября», - сообщается на сайте Госказначейства.

Отмечается, что старые бюджетные счета для уплаты налогов, сборов и других платежей на балансе главных управлений казначейства в областях и г. Киеве будут действовать до 11 сентября, после чего будут закрыты, а поступающие средства будут возвращаться плательщикам.

Одновременно в Госказначействе проинформировали, что со 2 июля уже функционируют новые счета для уплаты налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты, открытые на балансе центрального аппарата казначейства (МФО - 899998).

Во избежание недоимки и налогового долга в Госказначействе рекомендовали уплачивать налоги и другие платежи в бюджеты на новые счета, реквизиты которых размещены на веб-страницах казначейства и его управлений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2016 года приняла изменения в Налоговый кодекс о создании полноценного электронного кабинета плательщика налогов, чтобы минимизировать контакт налогоплательщика и Фискальной службы.