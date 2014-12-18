Российские банки из-за падения рубля перестали кредитовать друг друга

Резкое падение рубля и повышение ключевой ставки привело к кризису на межбанковском рынке: ставки по операциям кредитования под залог ценных бумаг (РЕПО) резко выросли, но и по ним привлечь деньги очень сложно: банки предпочитают никого лишний раз не кредитовать.

Несколько участников рынка рассказали РБК о резком повышении ставок по операциям РЕПО (кредитование участниками рынка друг друга под залог ценных бумаг) на Московской бирже и наблюдающемся дефиците ликвидности. По их оценкам, ставки по займам на один день выросли до 30–35% годовых, но и реально занять даже под такой процент практически невозможно. «Крупные игроки сокращают лимиты, рынок впал в кому, все ориентированы на привлечение денег», – сообщил президент – председатель правления ИГ «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, уже вчера занять на рынке деньги даже по ставке 25% годовых было достаточно сложно. «Крупные банки, которые всегда были основными кредиторами, заняли выжидательную позицию. Они дают деньги ограниченному кругу компаний», – сказал Кочетков.

Читайте такжеЗападные банки начали сворачивать рублевые операции

Крупнейшими поставщиками ликвидности на межбанковском рынке являются ВТБ и Сбербанк, они пока работают, говорит начальник управления РЕПО ФГ БКС Вадим Доледенок. Он рассказывает, что некоторые из банков перестали выдавать деньги всем, сохранив бизнес лишь с ограниченным кругом компаний. «На междилерском рынке сейчас остаются отдельные банки и инвестиционные компании, но они предоставляют ликвидность ограниченному кругу участников. Как правило, сделки происходят между связанными компаниями», – говорит директор департамента операций с фиксированной доходностью «Велес капитал» Евгений Шиленков.

По его словам, более спокойная ситуация на рынке РЕПО с центральным контрагентом (в этом случае НКЦ гарантирует исполнение сделок), однако из-за риска маржин-коллов и роста ставок количество сделок сокращается. «Сейчас сделки через ЦК проходят по 25–35% годовых, верхнего предела просто нет, – рассказал финансист. – Но РЕПО постепенно сворачивается. Думаю, что нужно ожидать вал невозвращенных кредитов».

Читайте такжеПутину для спасения рубля нужно изменить политику в отношении Украины - советник Обамы

Между тем ухудшение ситуации с ликвидностью пока не сказалось на ежедневных оборотах рынка биржевого РЕПО. По данным Московской биржи, если в начале декабря ежедневный объем операций на рынке междилерского РЕПО составлял 200–300 млрд руб., то сегодня оборот рынка составил 305,7 млрд руб. Зампредседателя правления Московской биржи Андрей Шеметов говорит, что объемы торгов в междилерском РЕПО и РЕПО с ЦК находятся чуть ниже обычных среднедневных значений. «Очевидно, участники торгов могут динамично пересматривать лимиты друг друга в условиях волатильного рынка», – говорит он.

Читайте такжеЧасть российских банков перестала выдавать ипотеки

Участники рынка говорят, что статистика биржи не отражает текущей​ ситуации с ликвидностью на рынке РЕПО. В частности, в ней не учитываются отдельно сделки между аффилированными компаниями. «Кроме того, многие сде​лки заключались еще до решения ЦБ поднять ставку, возможно, они еще не закрыты, – говорит Вадим Доледенок. – Кроме того, часть ликвидности пришла с внебиржевого рынка РЕПО, где сделок сейчас практически нет». По его словам, на биржевом рынке практически нет предложения.​

«Рынок РЕПО далеко не такой активный, как раньше. Ставки поднялись до 20–30%, очень сильно расширился коридор ставок, при этом объемы сжимаются», – охарактеризовал ситуацию управляющий директор «Ренессанс Капитала» Алексей Базаров. По его словам, сделки заключаются и на рынке междилерского РЕПО. «Мы делаем такие сделки каждый день. Но есть ограничения по объемам и качеству компаний, которым предоставляется ликвидность, – сказал он. – У основных поставщиков есть серьезные опасения, что ситуация будет ухудшаться, поэтому большую часть имеющихся у них рублей они оставляют у себя, не предлагая ее рынку».

В 2008 году финансовый кризис в России начался именно с коллапса на рынке кредитования под залог ценных бумаг (РЕПО). Тогда падение фондового рынка привело к стремительному обесцениванию акций, находящихся в залоге по таким сделкам.