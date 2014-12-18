Темпы роста российской экономики никогда не будут прежними – министр экономики РФ

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в интервью газете "Ведомости" заявил, что экономика РФ попала в "идеальный шторм" и что более она не будет расти прежними темпами.

"Темпы роста мировой экономики будут существенно ниже, чем было прежде. И, соответственно, темпы роста российской экономики тоже никогда не будут прежними - я говорю об уровне, когда нет отрицательного разрыва между потенциальным и фактическим выпуском. С моей точки зрения, это рост примерно на 2,5-3%. То есть, если бы не было санкций, падения цен на нефть и если бы мы не делали глупостей, рост экономики был бы 2,5-3%. Эта новая нормальность надолго, для моего поколения - навсегда. Я не увижу другую нормальность. Может, вы увидите", - сказал Улюкаев.

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Он отметил, что сейчас российская экономика столкнулась одновременно с тремя кризисами.

"Первый кризис - структурный: структура экономики такова, что воспроизводит в расширенном масштабе издержки. Это экономика постоянно растущих издержек: будь то тарифы естественных монополий, будь то соотношение зарплат с производительностью труда, будь то регуляторные, транзакционные издержки, будь то издержки на фондирование на кредитном рынке. Все издержки постоянно растут, и их рост кратно превосходит рост экономики", - заявил он.

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Второй кризис, по словам главы Минэкономразвития, является частью обычного делового цикла, который связан с ограничениями по спросу - и внутренними, и внешними. "И третий - геополитический кризис, связанный с механизмом санкций, контрсанкций и т. д. Их сочетание в одно время в одном месте и дает те негативные эффекты, которые мы обсуждаем", - сказал он.

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"Наверное, мы попали в идеальный шторм - и, наверное, это не случайно. Потому что в каком-то смысле этот шторм мы сами и готовили. В части структурного кризиса это результат недореформированной экономики и всего того, что мы не сделали. Не снизили макроэкономические издержки - а это издержки и пенсионной системы, и социальной сферы, что означает сейчас дополнительные обязательства по фонду социального страхования, медицинского страхования... То, что произошло сочетание трех кризисов вместе, - это случайность, но то, что база была подготовлена, - это закономерность", - подчеркнул Улюкаев.