Гривня немного «отвоевала» позиции у доллара: курсы валют

Официальный курс НБУ на 21 августа: 100 USD – 2769.6680 грн; 100 EUR – 3162.9609 грн

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2769.6680 (20 августа – 2789.8554)

100 EUR – 3162.9609 (20 августа – 3177.9243)

В понедельник, 20 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов остались на уровне середины - 27,65/27,69 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,58/31,62 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,7103 грн/долл.