Розничная торговля в Украине растет: области-лидеры

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской, Полтавской, Донецкой и Закарпатской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2018 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской (на 23,4%), Закарпатской (на 10,9%), Полтавской (на 10,5%) и Донецкой (на 10,3%) областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в июле 2018 года по сравнению с июнем увеличился на 3,9%, а по сравнению с июлем 2017 года вырос на 6,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 млрд грн.