ФРС США отложила повышение ключевых ставок как минимум до апреля 2015 года

Федеральная резервная система США дала понять, что может повысить процентные ставки в следующем году, откорректировав формулировку о том, что будет держать их на близком к нулю уровне "продолжительный период" времени и продемонстрировав доверие к американской экономике, передает Reuters.

Читайте такжеОбама подписал бюджет США на 2015 год с расходами в $1,1 трлнВ итоговом заявлении после двухдневного заседания Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сообщил, что будет придерживаться "терпеливого" подхода к решению, когда повысить стоимость заимствований.

"Основываясь на текущих оценках, комитет считает, что может потерпеть с началом нормализации монетарной политики", - говорится в сообщении ФРС, отметив, что это решение является "согласующимся" с предыдущими формулировками о том, что повышению ставок будет предшествовать "значительный период времени".

На пресс-конференции после заседания глава ФРС Джанет Йеллен дала определение формулировке "потерпеть" - по ее словам, это "как минимум два заседания", что означает, что ФРС не будет повышать ставки по крайней мере до апреля 2015 года. Финансовые рынки сначала интерпретировали заявление ФРС как "голубиное", перенеся ожидания первого повышения на октябрь с сентября.

Читайте такжеГлава ФРС США уверила, что программа сворачивания скупки активов будет идти «умеренными темпами»Однако Йеллен сказала, что заявление "надо интерпретировать так, что процесс нормализации вряд ли начнется как минимум на ближайших двух заседаниях".

Согласно новым оценкам, экономика США вырастет на 2,6-3,0 процента в 2015 году. Новый прогноз роста ВВП не отличается от сентябрьского.