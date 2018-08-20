Чтобы пострадала только РФ: Сенат США дорабатывает новый пакет антироссийских санкций

В законопроекте предусматривается введение санкций на операции с новыми выпусками российских государственных облигаций, а также блокирование операций с акциями российских компаний.

В сентябре Сенат может рассмотреть законопроект, призванный сдержать Россию от вмешательства в выборы США.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на Bloomberg, сейчас проект дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики от автоматического введения санкций, касающихся долга и энергетики России.

"Мы хотим быть уверенными, что вред ограничен экономикой России и влияние на других сдерживается", - заявил сенатор Крис Ван Голлен.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Сената в январе сенатором от Демократической партии Ван Голленом и сенатором-республиканцем Марко Рубио, предусматривает введение санкций в том случае, если директор Национальной разведки США Дэн Коутс в своем отчете подтвердит, что Россия вмешивается в промежуточные выборы в США, запланированные на ноябрь.

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В законопроекте предусматривается введение санкций на операции с новыми выпусками российских государственных облигаций, а также блокирование операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включая такие компании, как "Газпром" и "Роснефть". Предполагается введение санкций против российских банков, доли в металлургическом комплексе и против российских чиновников.

В этом месяце Коутс предупредил, что россиян отделяет "всего один клик" от вмешательства в выборы в этом году, добавив, что "они выискивают каждую возможность, несмотря на партии" для того, чтобы помешать процессу.

Усилия по ограничению такого вмешательства побудили конгрессменов к внедрению ряда инициатив. Во вторник Сенат США обнародовал текст законопроекта, которым предусмотрено введение новых санкций против России, которые коснутся более широкого круга финансовых операций режима Путина. Соавторами нового пакета санкций выступили ряд сенаторов от обеих партий США, включая Джона Маккейна, Линдси Грэма, Боба Менендеса, Кори Гарднера, Бена Кардина, и Джин Шахин.

Сообщение о подготовке нового пакета санкций повлияли на курс рубля и цены на облигации РФ.

Перспектива принятия законопроекта Ван Голлена-Рубио остается неоднозначной, хотя лидер большинства в Сенате Митч Макконнел заявил, что Сенат планирует рассмотреть этот законопроект и указал комитету Сената по международным отношениям и Комитету Сената по банковскому делу провести соответствующие слушания.

Оба комитета планируют провести соответствующие слушания во вторник. Сенатор Коркер заявил, что законопроект, возможно, будут рассматривать в конце сентября.