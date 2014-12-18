Рубль пока растет из-за подорожания нефти

По отношению ко вчерашнему закрытию евро потерял около 4% и опустился ниже отметки 72 руб. Доллар потерял в цене почти 3% и по состоянию на 10:07 мск торгуется у отметки 58,15 руб., пишет РБК.

В 10:10 мск на Московской бирже евро торговался у отметки 71,5 руб. В среду, 17 декабря, цена на нефть марки Brent упала ниже $60 за баррель, достигнув на минимуме отметки $58,98. Однако к утру четверга цена поднялась выше психологически важного уровня $60 и по состоянию на 10:05 мск за баррель Brent на бирже давали $61,30.

Резкий рост курсов американской и европейской валют по отношению к рублю произошел в понедельник, 15 декабря, и усилился на следующий день. На максимуме за один евро на бирже давали 100,74 руб., а доллар сумел подняться до отметки 80,1 руб.

В среду, 17 декабря, рубль значительно укрепился. Доллар, достигнув максимального значения 72,70 руб. закончил день на уровне 60,22 руб., а евро упал более чем на 11%, закрывшись на уровне 75,1 руб.

Официальные курсы ЦБ, установленные на 18 декабря: 67,7851 руб. за доллар и 84,5890 руб. за евро.

Читайте такжеНефти прогнозируют падение до $40 в следующем годуПравительство России обсудило экстренные меры по стабилизации финансового рынка. Пресс-служба правительства по итогам совещания у Дмитрия Медведева сообщила, что премьер-министр настаивает на обеспечении компаниями-экспортерами стабильной реализации валюты, «чтобы не допустить скачков курса рубля». По мнению правительства, «ситуация на валютном рынке складывается, в том числе, и из ответственной позиции компаний-экспортеров». Первый вице-премьер Игорь Шувалов получил поручение обеспечить ежедневный мониторинг по реализации валютной выручки на рынке во взаимодействии с ЦБ и Росфинмониторингом.

Центральный банк также разработал ряд антикризисных мер по поддержке финансового сектора. Регулятор разрешит банкам не проводить отрицательную переоценку портфелей ценных бумаг и валютных активов, предоставит кредиты в валюте и снимет ограничения по максимальным процентным ставкам депозитов.