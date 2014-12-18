Лукашенко требует от правительства Беларуси вести расчеты с Россией в валюте

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства страны вести расчеты с Россией в валюте - долларах или евро, передает БЕЛТА.

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"В последнее время я все чаще слышу - ах, российский рубль обвалился, а там 40% нашего экспорта, и мы несем потери, - отметил глава государства. - Но что поделать, такой у нас сегодня партнер и такая ситуация в России и Украине - это тоже наш партнер. Но безвыходной ситуации нет. Если где-то что-то теряем, то надо находить в другом месте", - сказал Лукашенко.

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По его словам, речь идет о сокращении себестоимости. "Пока живем на широкую ногу, жируем и думаем, что так будет и дальше. Нет, надо напрягаться. Мне в правительстве ежедневно докладывают о продовольствии - нет проблем с потребителями в России по оплате в рублях. Обвалился рубль до 70 за один доллар - мы такую цену и закладываем. Мы работаем по предоплате, правильно, так и должно быть. Другого не дано", - сказал Лукашенко.

Более того - правительству поставлена задача торговать не за российские рубли, а за доллары. "Так как мы платим за электроэнергию - не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства России - надо было давно работать и требовать с них, чтобы они нам тоже платили в твердой валюте - в долларах и евро. Мне докладывает правительство, что лед тронулся. Покупатели нашей продукции в России платят в долларах. Если в рублях - то в соответствии с курсом на сегодняшний день, на сегодняшний час", - подчеркнул президент.