Украинцы в июле купили в банках максимальный за 3,5 года объем валюты в $917, 8 миллионов
10:12, 21 августа 2018Финансы
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В то же время, показатель продажи валюты населением через банки остается выше ее покупки.
Иллюстрация REUTERS
Украинцы в июле купили через банковскую систему максимальный объем наличной валюты с начала 2015 года - 917,8 млн долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, показатель покупки валюты за этот период превысил прежний исторический максимум, зафиксированный в декабре 2017 года на уровне 736,5 млн долл.
В то же время, показатель продажи валюты населением через банки продолжает превышать ее покупку, составляя 135,3 млн долл. в июле и 1,370 млрд долл. с начала года.
Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.
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