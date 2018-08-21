Украинцы в июле купили в банках максимальный за 3,5 года объем валюты

10:12, 21 августа 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, показатель покупки валюты за этот период превысил прежний исторический максимум, зафиксированный в декабре 2017 года на уровне 736,5 млн долл.

В то же время, показатель продажи валюты населением через банки продолжает превышать ее покупку, составляя 135,3 млн долл. в июле и 1,370 млрд долл. с начала года.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.

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Теги: #валюта#покупка валюты