Рубль из-за пресс-конференции Путина ведет себя очень нервно

На Московской межбанковской валютной бирже сегодня с самого утра произошло незначительное укрепление рубля.

Но чем ближе было к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая началась в 11:00 по киевскому времени, тем быстрее рубль снова начал падать, сообщает ТСН.

В частности, по состоянию на 10:18 по Киеву доллар подорожал на 2,46 рубля - до 62,68. Евро прибавил в цене 1,4 рубля и достиг 76,50.

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