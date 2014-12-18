Рубль из-за пресс-конференции Путина ведет себя очень нервно
11:38, 18 декабря 2014Финансы
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По состоянию на 10:18 по Киевскому времени доллар подорожал на 2,46 рубля - до 62,68. Евро прибавил в цене 1,4 рубля и достиг 76,50.
REUTERS
На Московской межбанковской валютной бирже сегодня с самого утра произошло незначительное укрепление рубля.
Но чем ближе было к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая началась в 11:00 по киевскому времени, тем быстрее рубль снова начал падать, сообщает ТСН.
В частности, по состоянию на 10:18 по Киеву доллар подорожал на 2,46 рубля - до 62,68. Евро прибавил в цене 1,4 рубля и достиг 76,50.
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