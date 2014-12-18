Украина оценивает убытки от оккупации Россией Крыма в 1 трлн 80 млрд гривень

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что сумма убытков Украины от оккупации Россией Крыма оценивается в 1 триллион 80 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Сейчас пока сформирована цифра предварительных убытков, которая касается Крыма. Это более триллиона гривень. Это 1 триллион 80 миллиардов гривень, и четко понимаем, что необходимо считать убытки по востоку Украины", - сказал Петренко, отвечая на вопрос об общей сумме исков против России.

Уточняя убытки, причиненные государству на востоке, министр отметил, что "такой подсчет еще не осуществлялся, так как физического доступа к тем объектам для того, чтобы оценить реальные убытки, нет".

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Как известно, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта 2014 года провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и оккупационные власти Крыма и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии Крыма в состав России и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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В Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и Севастополя.