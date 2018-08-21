«Лото-Забава»: В летней акции выиграли призов на 1 350 000 гривень!

Жаркая летняя акция «Твой идеальный отпуск» подошла к концу.

Во время розыгрыша 993-го тиража «Лото-Забава», который состоялся 19 августа 2018 года, определился последний победитель акционного розыгрыша «Твоя ідеальна відпустка».

Финальный приз летней акции «Твоя ідеальна відпустка» суммой 150 000 гривен достался счастливчику, который приобрел билет с числовой комбинацией 95476772 на фирменном островке «М.С.Л.», который находится по адресу: г.Кропивницкий, ул. Ю.Коваленко, 2-А. Жаркая летняя акция «Твоя ідеальна відпустка» подошла к концу. В течение девяти недель в дополнительных акционных розыгрышах игроками было выиграно призов на 1 350 000 гривен.

19 июля съемочную площадку «Лото-Забава» посетил восьмой победитель летней акции, чтобы примерить ленту «Молодец» и получить призовой сертификат на 150 000 гривен «отпускных». Сергей из г.Северодонецк играет в «Лото-Забава» с далекого 2001 года, однако до сих пор в акциях не был слишком активным игроком. Впервые попробовал свою удачу в зимних акционных розыгрышах и продолжил в акции «Твоя ідеальна відпустка». Выигранные деньги Сергей планирует потратить на отдых, ведь вся семья очень любит путешествовать: в планах поездка зимой в Беловежскую пущу.

Во время розыгрыша 993-го тиража были выиграны 100 000 гривен в конкурсе «Багаті та Відомі». Фортуна улыбнулась Оксане - игроку под №5 в красном ряду. В «Лото-Забава» женщина играет около двух лет. За это время очень мечтала попасть в студию и наконец мечта сбылась. Выигранные 100 000 гривен Оксана планирует потратить на образование дочери, которая учится в юридическом лицее и мечтает поступить в Академию МВД.

Во время «Большой игры» были выиграны 200 000 гривен. Счастливчик приобрел победный билет №0061775 в Херсоне на фирменном столе «М.С.Л.» в супермаркете «Фреш» на ул.Иллюши Кулика, 114-Ж.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет всех победителей тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.