Депутаты ждут Гонтареву в парламенте 25 декабря

Депутаты Верховной Рады планируют заслушать доклад главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в парламенте в четверг, 25 декабря, в 12.30.

Об этом говорится в проекте постановления Верховной Рады Украины «О заслушивании доклада главы Национального банка Украины Гонтаревой В.А. о состоянии денежно-кредитной системы Украины, зарегистрированном на парламентском сайте 17 декабря (№1503).

«Заслушать доклад председателя Национального банка Украины Гонтаревой В.А. о состоянии денежно-кредитной системы Украины 25 декабря 2014 года в 12.30», - говорится в проекте, разработанном народными депутатами Сергеем Рыбалка и Олегом Ляшко.

Как сообщалось, накануне парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности планировал предложить парламенту заслушать доклад главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Верховной Раде, мотивируя это неудовлетворительным состоянием денежно-кредитного рынка и стремительной девальвацией гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

Также глава комитета предлагал по результатам обсуждения доклада главы НБУ признать ее работу неудовлетворительной и обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с предложением инициировать ее отставку. Однако, по результатам обсуждения комитет решил исключить этот пункт, поскольку Гонтарева не явилась на заседание банковского комитета Верховной Рады, несмотря на приглашение депутатов, при этом инициировать отставку до заслушивания доклада, как пояснили депутаты, не логично.

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Как сообщал УНИАН, глава Нацбанка Валерия Гонтарева неоднократно подчеркивала готовность доложить в Верховной Раде о состоянии дел на денежно-кредитном рынке и в банковском секторе страны, если получит официальное приглашение в парламент.

Информация об увольнении главы НБУ периодически появляется в СМИ, что, по мнению регулятора, связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине. Гонтарева неоднократно опровергала информацию о намерении уйти в отставку.

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Нацбанка и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой 19 июня.

Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.