Известный банкир рассказал, что происходит на валютном рынке

По его словам, Украине нужна поддержка МВФ для того, чтобы не было резких колебаний курса.

Глава «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук считает объективной оценку Национального банка Украины о состоянии валютного рынка сегодня.

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Он отметил, что сегодня ситуация такова, что даже несколько внешних соглашений компаний (в результате которых им потребуется или закупить валюту на межбанке, или наоборот, продать ее) могут существенно влиять на валютный рынок и курс гривни, как в сторону снижения, так и укрепления.

Такое мнение он высказал в эфире Радио НВ.

"Рекомендовал бы читать отчеты НБУ, - а они сегодня очень качественно и просто написаны, - чтобы понять без сокрытия о том, что происходит с валютным рынком", - сказал банкир.

По его словам, Украине еще несколько лет нужна будет поддержка МВФ и других подобных институтов, которые сбалансировали бы внешние валютные обязательства страны и позволили увеличить резервы.

После этого, крупные сделки уже не будут иметь такого влияния на валютный рынок и не будут приводить к резким колебаниям курса.

"Такая вероятность и перспектива есть, над ней, как я понимаю, работают. Наши инвесторы и мы, как менеджмент (банка - ред.), закладываем это как основной сценарий развития. Поэтому мы надеемся, что у нас будет достаточно инструментов, чтобы урегулировать эти колебания на валютном рынке", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк заявил об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни.