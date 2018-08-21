Убрали пять нулей: Венесуэла проводит одну из самых масштабных деноминаций в мировой истории

Венесуэла девальвирует боливар на 96%, или в 24 раза. Чтобы ослабить шок для населения, власти повысили минимальную зарплату в 60 раз, с $0,5 до $30 в месяц.

Власти Венесуэлы проводят одну из самых масштабных деноминаций в мировой истории, в результате которой официальный обменный курс боливара будет снижен на 96%.

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Если в пятницу, 17 августа, официальный курс доллара, установленный венесуэльским Центробанком, составлял около 248 тыс. боливаров за доллар, то новый курс, который вступил в силу 20 августа, эквивалентен 6 млн боливаров за доллар — разница в 24 раза, пишет РБК.

О валютной реформе объявил президент страны Николас Мадуро в телеобращении на минувших выходных. «Я хочу, чтобы страна восстановилась, и у меня есть рецепт. Доверьтесь мне», — передает его слова Reuters.

Мадуро сообщил, что правительство проводит деноминацию (у местных денег уберут пять нулей) и новый деноминированный боливар будет переименован в «суверенный боливар».

Предшественник Мадуро Уго Чавес уже проводил деноминацию в 2008 году — тогда с банкнот убрали три нуля. Курс нового боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро будет равен стоимости барреля венесуэльской нефти ($60), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации). Отсюда получается новый валютный курс — 6 млн старых боливаров за доллар.

Новый курс близок к действующему в стране на черном рынке неофициальному курсу, отмечает Reuters. По данным американского экономиста, профессора Университета Джонса Хопкинса Стива Ханке, сейчас на черном рынке один доллар стоит 6,67 млн боливаров. Именно от неофициального курса в реальности зависит ценообразование на местном рынке, испытывающем острый дефицит многих основных товаров, в том числе туалетной бумаги.

В обороте должны появиться новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением самого Симона Боливара. Кроме того, после долгого перерыва в Венесуэлу вернутся монеты. В понедельник, 20 августа, венесуэльские банки были закрыты — готовились к выпуску в обращение «суверенного боливара».

Чтобы ослабить шок для населения, власти одновременно повысили минимальный размер оплаты труда в 60 раз — до 1,8 тыс. новых боливаров в месяц, или до $30 (с текущих $0,5). Однако эта мера может привести лишь к тому, что местные предприятия будут увольнять работников.

Экономисты сомневаются, что меры властей позволят оправиться венесуэльской экономике. «Масштабная девальвация и агрессивное кредитно-денежное стимулирование посредством повышения зарплат спровоцирует гораздо более бешеную гиперинфляцию», — приводит Reuters слова венесуэльского экономиста консалтинговой компании Ecoanalitica Асдрубала Оливероса. «У Венесуэлы нет долларов, чтобы предложить их рынку для обеспечения заявленного обменного курса, поэтому боливар продолжит обесцениваться, а спрос на доллары для расчета за импортные товары в стране, где своего практически ничего не производится, лишь увеличит стоимость американской валюты», — говорит Даллен.

Девальвация только подстегнет инфляцию, которая, по прогнозу МВФ, достигнет в этом году 1 млн процентов, пишет Bloomberg. В настоящий момент годовая инфляция в стране составляет 108 тыс. процентов, по данным индекса Bloomberg Café con Leche. По прогнозу S&P, падение венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году. В 2017 году ВВП страны упал на 14%, по данным МВФ, а в этом году ожидается сокращение на 18%. В феврале Венесуэла была признана самой «несчастной» экономикой мира четвертый год подряд, по данным рейтинга Bloomberg, формируемого на основе прогнозов инфляции и безработицы на будущий год.