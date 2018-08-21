Потребительские настроения украинцев ухудшились – ждут падения гривни

Ожидания украинцев относительно курса гривни в ближайшие 3 месяца ухудшились.

Индекс потребительских настроений в Украине в июле снизился на 3,8 пункта по сравнению с июнем - до 61,8.

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Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования потребительских настроений в Украине компании GfK Ukraine.

По оценкам GfK, индекс вернулся на уровень апреля 2018 года за счет ухудшения оценки текущего положения и ожиданий будущего личного дохода.

В частности, индекс текущего положения снизился на 4,7 пункта – до 60,7, индекс экономических ожиданий - на 3,2 пункта - до 62,6.

В то же время ожидания украинцев по безработице улучшились, и показатель индекса снизился на 5,7 пунктов – до 127,8.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в ближайшие 3 месяца несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,4 пункта ─ до 154,2.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9,9% месяцем ранее.

Индекс потребительской уверенности (Consumer Confidence Index, CCI) — индикатор, разработанный для измерения потребительской уверенности, определенной как степень оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через своё потребление и сбережение.