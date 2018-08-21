В Нацбанке рассказали, что спасло гривню после очередного падения

В НБУ отметили, что текущему укреплению гривни способствует продажа бизнесом валюты для уплаты налогов. Также бизнес и банки удовлетворили спрос на валюту за предыдущие недели.

Текущему укреплению украинской гривни на валютном рынке способствуют продажа бизнесом валюты для уплаты налоговых платежей и удовлетворение спроса на валюту за предыдущие недели.

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Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, переданном УНИАН.

«Со второй половины дня пятницы курс укрепляется. В частности, укреплению гривни способствует тот факт, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей. Кроме того, можно говорить, что за предыдущие недели бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, и отложенного спроса пока нет», - говорится в комментарии.

Отмечается, что превышение предложения валюты на рынке над спросом дало возможность Национальному банку выкупить избыток валюты в объеме около 17 млн долл. для пополнения международных резервов.

«Национальный банк последовательно придерживается позиции, что его задача - не удерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции к цели», - подчеркнули в НБУ.

Регулятор напомнил, что на прошлой неделе ежедневно выходил на рынок с продажей валюты и всего продал 215 млн долл., а с начала третьего квартала – около 500 млн долл.

«Национальный банк продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса», - заверили в НБУ.

В комментарии подчеркивается, что в настоящее время фундаментальных причин для обесценивания гривни нет, о чем и свидетельствует укрепление курса со второй половины дня пятницы после периода ее обесценивания под влиянием сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах в пятницу, 17 августа, подскочила до 28,15 грн, евро – до 32,15 грн.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 27,69/27,72 грн/долл.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27, 6994 грн/долл.