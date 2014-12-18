Рубль не поверил Путину и обвалился

В Москве в эти минуты проходит итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина об "успехах" за 2014 год.

Как сообщает ТСН, там он хвастается о стабильности в экономике, доходах и утверждает, что, мол, Кремль держит ситуацию на валютном рынке на контроле. Однако валюта, наверное, эти слова Путина "не слышит" и снова начала дорожать. И доллар, и евро уже выросли на три рубля, в то время как российский рубль стремительно обесценивается.

По состоянию на 11:45 по кевскому времени на Московской межбанковской валютной бирже доллар вырос в цене на 3,57 рубля - до 63,79. Евро прибавил 3,14 рубля и составил 78,24.

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