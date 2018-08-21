Работающим пенсионерам сохранят все социальные выплаты - Минсоцполитики

Как подчеркивают в министерстве, пенсионная реформа ликвидировала все ограничения по выплатам работающим пенсионерам.

После проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам не придется выбирать между пенсией и заработной платой, сообщается на сайте Министерства социальной политики.

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«В течение двух месяцев в некоторых СМИ распространяется информация, что якобы после проведения пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и заработной платой. При этом делается ссылка на Министерство социальной политики, Кабинет министров Украины, их должностных лиц. Министерство социальной политики Украины официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена пенсионная реформа», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ни правительство, ни Минсоцполитики не имеют никаких планов по ограничению прав работающих пенсионеров.

Как отмечается в сообщении, одним из результатов пенсионной реформы стала отмена 15-процентного уменьшения пенсионных выплат работающим пенсионерам с первого октября 2017 года.

Как сообщил УНИАН, налог на пенсии работающих пенсионеров в размере 15% был введен в 2014 году. В результате количество работающих пенсионеров, по информации директора по развитию ресурса поиска работы Work.ua, по состоянию на сентябрь 2017 года уменьшилось на 700 тыс. человек - до 2,3 млн.

Верховная Рада приняла закон об общем пенсионном обеспечении 3 октября 2017 года, а 11 октября он вступил в силу.