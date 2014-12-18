Европейский инвестбанк выделяет Украине новые кредиты на миллиард евро

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил решение о предоставлении Украине кредитов на общую сумму 1 млрд евро, говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, средства будут выделены в рамках программы по предоставлению Украине 3 млрд евро в 2014-2016 годах.

«Совет директоров утвердил новые кредиты на общую сумму 1 млрд евро для Украины как часть пакета на 3 млрд евро специальных мер для страны на период 2014-2016 годов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Европейский инвестиционный банк планирует вложить в экономику Украины порядка 3 млрд евро в течение ближайших трех лет.

Читайте такжеЕИБ выделит 150 млн евро на модернизацию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород»Европейский инвестиционный банк был создан в 1957 году, и сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов. Уставный капитал формируется из взносов стран-участниц.

ЕИБ финансирует проекты в Украине на основании мандата Совета ЕС и Европарламента для стран Восточного партнерства. Мандат дает возможность банку кредитовать проекты, которые представляют значительный интерес для ЕС и его восточных соседей в таких отраслях, как развитие частного сектора, социальной и экономической инфраструктуры, изменение климата.

По оценке Международного валютного фонда, опубликованной в газете Financial Тimes, Украине потребуется в 2015 году до 15 млрд долл.