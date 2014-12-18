Нацбанк объяснил, как материковой Украине рассчитываться с субъектами Крыма

Национальный банк Украины разрешает расчеты между компаниями материковой Украины и субъектами Крыма по текущим торговым операциям в гривнях и иностранной валюте, включая российский рубль.

Об этом говорится в постановлении НБУ №810, имеющемся в распоряжении УНИАН, которым регулятор дополняет свое постановление о применении отдельных норм валютного законодательства при режиме временной оккупации на территории свободной экономической зоны «Крым».

«Расчеты между юридическими лицами (физическими лицами-предпринимателями), которые зарегистрированы на материковой территории Украины, и субъектами Крыма по текущим торговым операциям осуществляются в иностранной валюте и/или гривне», - говорится в документе.

При этом, трактовка термина «иностранная валюта» как валюта первой и второй групп классификатора НБУ, к которым относятся и российские рубли, остается неизменной.

Согласно постановлению, если перевод осуществляется резидентом в гривнях, то банки перечисляют эти средства через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях.

Этим же постановлением Нацбанк отменил свое решение о признании нерезидентами переселенцев из АР Крым, проживающих на материковой части Украины, определив для них как место проживания адрес, указанный в справке о регистрации.

Постановление вступает в силу со дня публикации.

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Как сообщал УНИАН. Национальный банк в ноябре этого года запретил привлечение депозитов и выдачу кредитов в российских рублях на территории Украины, обязав банки приостановить осуществление операций по открытым счетам юридических лиц на территории СЭЗ «Крым» и принять меры по закрытию таких счетов.

Также регулятор запретил перемещение наличных российских рублей через административную границу свободной экономической зоны «Крым», кроме перемещения физическими лицами суммы не более эквивалента 10 тыс. грн.

Действия регулятора обусловлены вступлением в действие закона о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющим особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе.

Ранее, с 7 мая Нацбанк запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

В результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.