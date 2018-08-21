Генпрокуратура расследует потери Минфином средств в банках-банкротах

По информации прокуратуры, Минфин не принял своевременных мер для включения его в реестр кредиторов банков «Надра», «Кредитпромбанк», «Финансы и Кредит».

Генеральная прокуратура Украины расследует потери Министерством финансов кредитных средств Международного банка реконструкции и развития в обанкротившихся банках «Надра», «Кредитпромбанк», «Финансы и Кредит».

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Как следует из решения Печерского районного суда Киева, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений, речь идет о досудебном расследовании в уголовном производстве по ряду соглашений между Украиной и Международным банком реконструкции и развития о предоставлении займов, во исполнение которых Минфин заключил соглашения с банками «Надра», «Кредитпромбанк», «Финансы и Кредит».

Отмечается, что в течение 2014-2016 годов в Министерство финансов поступали письма банковских учреждений о невозможности выполнения очередных платежей из-за тяжелого финансового положения, а также письма Фонда гарантирования вкладов физических лиц о начале ликвидации этих банков.

«Сотрудниками Министерства финансов Украины после получения указанных писем не осуществлялись никакие меры по обеспечению права внесения требований Министерства финансов в соответствующие реестры кредиторов или бесспорного списания денежных средств в полном объеме с помощью Национального банка», - говорится в документе.

Ссылаясь на информацию Генпрокуратуры, суд отметил, что Фонд гарантирования получил письма с просьбой включить Министерство финансов в реестр кредиторов почти через год после получения информации о начале ликвидации банков, однако Фонд отказал в связи с нарушением сроков.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года. Его основным владельцем была структура Group DF Дмитрия Фирташа. Национальный банк принял решение о ликвидации банка в июне 2014 года.

Процедура ликвидации «Кредитпромбанка» началась в июне 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 1997 года. Его собственником с марта 2013 года был владелец «Дельта Банка» Николай Лагун.

Банк «Финансы и Кредит» работал на рынке Украины с 1990 года. Основными акционерами банка были компании, подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго. Национальный банк принял решение о ликвидации банка в декабре 2015 года.

Целью деятельности Международного банка реконструкции и развития является сокращение масштабов бедности в странах со средним уровнем доходов и в кредитоспособных бедных странах, содействуя устойчивому развитию путем предоставления займов, гарантий, продуктов для управления риском, аналитических и консультационных услуг. Созданный в 1944 году МБРР построен как своего рода кооператив, принадлежащий 185 государствам-членам и используемый ими.