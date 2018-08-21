Таможни выявили нарушений более чем на миллиард гривень

Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В течение января-июля таможни Государственной фискальной службы выявили более 27 тысяч таможенных правонарушений, стоимость предметов правонарушений в которых составила 1,3 млрд грн.

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Об этом сообщил директор Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС Василий Поезд, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а из незаконного оборота изъяты предметы правонарушений стоимостью более 474 млн гривень.

«Чаще всего изымались промышленные товары. За указанный период прекращено незаконное перемещение таких товаров на сумму более 236,5 млн грн. Кроме того, изъято транспортных средств стоимостью свыше 115,8 млн грн, продовольственных товаров – 73,5 млн грн, валюты – 48,4 млн грн», - цитирует Поезда пресс-служба ГФС.

Кроме этого, по результатам международного взаимодействия за семь месяцев этого года таможни возбудили почти 400 дел о нарушении таможенных правил на сумму 399 млн грн, а также установили неуплату более 16,6 млн грн обязательных таможенных платежей.

Как сообщал УНИАН, поступления таможенных платежей в государственный бюджет за январь-июль 2018 года составили 195,3 млрд грн, что на 15%, или на 25,9 млрд грн выше показателя за аналогичный период предыдущего года.