Гривня на межбанке возобновила падение после вчерашнего укрепления

Текущие котировки на 8 копеек ниже уровня открытия торгов.

Во вторник, 21 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,71/27,76 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 8 копеек ниже уровня открытия торгов, то есть, гривня возобновила падение, практически отыграв вчерашнее укрепление на 9 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,89/31,93 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,6994 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2770.9475 (21 августа – 2769.6680)

100 EUR – 3187.1438 (21 августа – 3162.9609)