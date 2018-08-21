НАБУ назвало страны, в которых прячут деньги украинские коррупционеры

Бюро установило 23 страны, где зарегистрированы задействованные в реализации коррупционных преступлений в Украине компании.

На 30 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили по меньшей мере 23 страны на трех континентах, где зарегистрированы компании, задействованные в реализации коррупционных преступлений в Украине.

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Об этом говорится в отчете НАБУ за первое полугодие 2018 года, опубликованном на сайте Бюро.

«По состоянию на 30 июня 2018 года более 30 человек, которые подследственны НАБУ и, по мнению детективов, причастны к злоупотреблениям, скрываются от следствия за рубежом. Причем около половины из них, по данным следствия, - на территории Российской Федерации. Еще три человека скрываются, по всей видимости, на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым», - говорится в документе.

Отмечается, что роль посредника для вывода средств, полученных в результате совершения уголовных коррупционных правонарушений в Украине, в большинстве коррупционных схем, уличенных детективами НАБУ, выполняют компании, зарегистрированные за рубежом.

«По мнению детективов, упрощенная система регистрации, усложненный порядок раскрытия информации и высокая степень конфиденциальности - ключевые критерии, по которым выбирают место «прописки» таких структур украинские коррупционеры», - проинформировали в НАБУ.