Власти РФ могут загнать бюджет в дефицит, потратив 1 трлн рублей на спасение банков

Российские власти могут выделить до 1 триллиона рублей на капитализацию российских банков через выпуск облигаций федерального займа, заплатив за это дефицитом бюджета в 2014 году в размере около 0,8-0,9 процента ВВП, сообщает Рейтер.

"В целях поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банков... предполагается наделить государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов правом осуществлять меры по повышению капитализации российских банков", - говорится в пояснительной записке к проекту об изменениях в бюджет.

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Правительство вправе внести имущественный взнос в капитал АСВ в размере до 1 триллиона рублей путем передачи ОФЗ, которые внесены в капитал банков в обмен на субординированные кредиты, бонды, а также привилегированные акции банков.

Проект изменений в бюджет 2014 года предусматривает увеличение расходов и объема внутренних заимствований на соответствующую сумму выпуска ОФЗ.

Глава департамента Минфина РФ Максим Орешкин сказал, что дефицит бюджета в этом случае составит 0,8-0,9 процента.

Ранее Россия планировала закончить этот год с профицитом в 0,4 процента.

Инструмент докапитализации банков через ОФЗ был запасным вариантом в кризис 2008-2009 годов, но не был задействован, поскольку банкам не нравилась схема, предусматривающая обмен госбумаг только на привилегированные акции. Механизм ОФЗ был задействован в спасении Банка Москвы, которому АСВ выделило кредит на их покупку, и переоценка госбумаг позволила банку закрыть "дыру" в капитале.

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Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что это "безденежная" схема.

"Минфин вносит в капитал АСВ бумаги, которые госкорпорация может внести в капитал банка путем обмена на субординированные бонды или акции банков... это будут обычные торгуемые бумаги, которые банки смогут использовать на свое усмотрение", - сказал он.

По словам источника, в первую очередь этот механизм будет использован для здоровых банков, а не для санаций.

Дума рассмотрит этот законопроект 19 декабря.