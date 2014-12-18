НБУ вчера предоставил банкам 3 млрд гривень рефинансирования

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование 12 банкам на 1 день под 17,5% годовых на 1,999 млрд грн, 20 банкам на 44 дня под 19,50% на 1 млрд грн.

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Также регулятор продал депозитные сертификаты на 5,294 млрд грн 13 банкам на один день под 7,5% годовых, на 1,754 млрд грн 6 банкам на 7 дней под 11,0% годовых, на 3 млн грн 2 банкам на 14 дней под 11,5% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 7,744 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 22,7%, в т.ч. по кредитам овернайт – 21,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 16 декабря предоставил банкам рефинансирование на сумму 4,515 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 6,212 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 8,073 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 23,1%, в т.ч. по кредитам овернайт – 22,0% годовых.