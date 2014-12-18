ЕБРР выделит 1,5 млн евро на гранты малому и среднему бизнесу Украины

Европейский банк реконструкции и развития в 2015 году выделит 1,5 млн евро на гранты малому и среднему бизнесу Украины, а также готов увеличить эту сумму при наличии большого спроса со стороны подходящих предприятий.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила глава региональной программы ЕБРР по поддержке малого бизнеса в Украине, Молдове и Беларуси Стелла Мельник.

«В 2014 году гранты получили 95 украинских предприятий. В следующем году мы планируем увеличить это число до 110», - сказала Мельник.

Главными критериями для получения грантов являются численность работников до 250 человек, прозрачная структура собственности, в которой более 50% составляют резиденты Украины, не занимающие руководящих постов в органах государственной власти, и четкое видение слабых мест своего бизнеса, на устранение которых и должны быть направлены грантовые деньги.

Объем одного гранта не будет превышать 10 тыс. евро и сможет составлять от 50% до 75% стоимости проекта, на который он привлечен.

Механизм освоения полученных средств будет включать обязательное обращение в консалтинговую компанию, которая должна определить необходимые меры по улучшению бизнес-процессов и оценить стоимость проекта.

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Как сообщал УНИАН, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовы увеличить финансовую и консультационную поддержку Украины, но при условии выполнения плана реформ и преодоления коррупции.

Всемирный банк и ЕБРР наряду с Международным валютным фондом являются ключевыми и основными кредиторами Украины.

В марте текущего года в ЕБРР подчеркивали, что готовы предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».