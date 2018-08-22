Гройсман обещает избавить Украину от «финансовой зависимости» в ближайшее десятилетие

По словам премьер-министра, «наша экономика должна быть сильной и способной самостоятельно обслуживать наши долги и уменьшать их».

Украина должна в ближайшее десятилетие избавиться от зависимости перед внешними и внутренними кредиторами.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы должны сделать всё, чтобы в ближайшее время, в ближайшее десятилетие избавиться от финансовой зависимости. Наша экономика должна быть сильной и способной самостоятельно обслуживать наши долги и уменьшать их. Все то, что останется в украинском бюджете, должно быть справедливо распределено между теми, кто в этом нуждается, и на модернизацию Украины», - сказал он.

Ранее премьер заявил, что из-за безответственной политики руководства страны с 2005 по 2013 год в ближайшее время Украина должна вернуть около 30 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, главной экономической проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 млрд долл., из которых 46 млрд долл. было привлечено в 2007-2014 годах.