Крупный банк временно отключил платежные карты

Временная заморозка карточных платежей коснется 1,766 млн активных карт банка.

"Альфа банк" переходит на собственный процессинг, в связи с чем 22 августа будут невозможны любые операции по карточным счетам, сообщает пресс-служба финучреждения.

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"22 августа с 9:00 временно недоступны операции по платежным картам банка. До конца дня мы полностью восстановим активность карт и всех систем", - сообщили в пресс-службе.

В течение 22 августа будут недоступны любые операции по платежным картам банка, в том числе расчеты в торгово-сервисной сети, снятие наличных и пополнение карт, переводы с карты на карту; будут временно отключены интернет-банкинг My Alfa-Bank и мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine.

Также, 21-22 августа временно отключен сервис установки и изменения PIN-кода по картам банка.

Отделения банка 22 августа будут работать в стандартном режиме, но не будут предоставлять услуги, связанные с использованием платежных карт.

Временная заморозка карточных платежей коснется 1,766 млн активных карт «Альфа-Банка», что составляет 5% от общего количества активных карт в Украине.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в двадцатку крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.