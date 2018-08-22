Гройсман рассказал, что мешает повысить социальные стандарты в Украине

По словам премьера, причина - высокий уровень внешних долгов из-за безответственной политики руководства страны с 2005 по 2013 год.

Высокий уровень внешних долгов, которые были сформированы в период с 2005 по 2013 год, мешает Украине повышать социальные стандарты, лучше обеспечивать потребности граждан, усиливать обороноспособность.

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Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

«С 2005 по 2013 год всех украинцев завели в абсолютную зависимость перед внешними и внутренними кредиторами в виде государственного долга, который является чрезвычайно тяжелым бременем для национальной экономики, а самое главное – для каждого гражданина. И именно этот долг сдерживает нас в том, чтобы быстро повышать социальные стандарты, лучше обеспечивать потребности украинских граждан, усиливать обороноспособность и делать много других вещей», - заявил Гройсман.

По его словам, из-за безответственной политики руководства страны с 2005 по 2013 год в ближайшее время Украина должна вернуть около 30 млрд долл.

«За десятилетие при абсолютном отсутствии патриотического отношения к своему государству, введя в заблуждение всю страну, брали деньги за границей и внутри страны, платили проценты и кому-то что-то раздавали. Куда они дели эти деньги, я не знаю. Я прошу обратить внимание: 2005 год – 12,5 млрд долл. мы должны были отдать долгов, а уже в 2013 году - 60 млрд долл. Это катастрофическая сума для украинского бюджета, для украинских граждан», - отметил премьер.

При этом он отметил, что у страны нет другого выхода, кроме как возвращать накопленные долги.

«Если мы не рассчитаемся, то это будет означать инфляцию, неконтролируемый рост цен на все, обесценивание национальной валюты, остановку промышленного производства и так далее… И поэтому мы сегодня принимаем стратегию управления этим долгом, чтобы максимально уберечь людей от любых негативов. Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно, в следующие периоды мы должны 30 млрд долл. вернуть. То есть нам нужны следующие заимствования, чтобы возвращать долги, но с другой стороны, нам нужно увеличивать рост экономики», - отметил премьер.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом полугодии снизился на 0,02% - до 76,29 млрд в долларовом эквиваленте, на 6,7% - до 1,998 трлн в гривневом эквиваленте.

В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.