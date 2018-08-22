Кабмин принял стратегию, которая должна помочь стране выйти из «долгового ярма»

Стратегия предполагает снижение госдолга к ВВП до конца этого года до 60%, в следующем году – до 52%, до конца 2020 года – до 49% ВВП.

Кабинет министров Украины принял трехлетнюю стратегию управления государственным долгом, предполагающую снижение показателя госдолга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.

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Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе обсуждения стратегии, привлечение заимствований необходимо для развития экономики, однако в дальнейшем Украина должна избавиться от долговой зависимости.

По его словам, в 2005 году госдолг составлял 12,5 млрд долл., или 14,3% ВВП, а в 2013 году вырос до 60 млрд долл., или на 48 млрд долл., до катастрофической суммы для украинского бюджета и граждан страны.

«Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно. Только обслуживание по процентам», - подчеркнул глава правительства.

Представляя стратегию, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что она предполагает снижение госдолга к ВВП до конца этого года до 60%, в следующем году – до 52%, до конца 2020 года – до 49% ВВП.

Кроме того, стратегия предполагает более равномерный график погашения долга с продлением сроков, привлечение более долгосрочного льготного финансирования, увеличение доли госдолга в национальной валюте и развитие отношений с инвесторами.

«Государственный долг к ВВП снизился до 61,5% на конец 2017 года, и мы видим сейчас снижение уже до более здорового уровня в 60% ВВП», - сказала Маркарова.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом полугодии снизился на 0,02% - до 76,29 млрд в долларовом эквиваленте, на 6,7% - до 1,998 трлн в гривневом эквиваленте.

В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.