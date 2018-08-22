Кабмин принял стратегию, которая должна помочь стране выйти из «долгового ярма»
Кабинет министров Украины принял трехлетнюю стратегию управления государственным долгом, предполагающую снижение показателя госдолга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.
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Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе обсуждения стратегии, привлечение заимствований необходимо для развития экономики, однако в дальнейшем Украина должна избавиться от долговой зависимости.
По его словам, в 2005 году госдолг составлял 12,5 млрд долл., или 14,3% ВВП, а в 2013 году вырос до 60 млрд долл., или на 48 млрд долл., до катастрофической суммы для украинского бюджета и граждан страны.
«Мы только на обслуживание тратим 130 млрд грн ежегодно. Только обслуживание по процентам», - подчеркнул глава правительства.
Представляя стратегию, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что она предполагает снижение госдолга к ВВП до конца этого года до 60%, в следующем году – до 52%, до конца 2020 года – до 49% ВВП.
Кроме того, стратегия предполагает более равномерный график погашения долга с продлением сроков, привлечение более долгосрочного льготного финансирования, увеличение доли госдолга в национальной валюте и развитие отношений с инвесторами.
«Государственный долг к ВВП снизился до 61,5% на конец 2017 года, и мы видим сейчас снижение уже до более здорового уровня в 60% ВВП», - сказала Маркарова.
Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в первом полугодии снизился на 0,02% - до 76,29 млрд в долларовом эквиваленте, на 6,7% - до 1,998 трлн в гривневом эквиваленте.
В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.