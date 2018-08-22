Богатая страна: в Минобороны не считали расходов на парад ко Дню Независимости

В министерстве пояснили, что в проведении парада задействовано множество структур и каждая вносит долю по собственной смете.

Министерство обороны не выделяло дополнительных средств на проведение военного парада ко Дню Независимости в столице, а общей суммы средств на проведение парада в ведомстве назвать не могут.

Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

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"Этих средств никто не считал... Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировки военных, на их проживание, на форму... такой информации у нас нет", - отметил он.

По словам Мотузяника, в проведении парада задействовано множество структур и каждая вносит долю по собственной смете.

На прошлой неделе сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отменить военный парад в Вашингтоне ко дню ветеранов и годовщине завершения Первой мировой войны 11 ноября. По его словам, стоимость мероприятия оказалась «абсурдно высокой».

При этом, Трамп допустил, что парад, возможно, все же состоится в следующем году, а также отметил, что сейчас для ВС США можно приобрести больше истребителей.

Напомним, в центре Киева в День Независимости состоится военный парад. Планируется, что в нем примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Генеральную репетицию проведут сегодня, 22 августа.

В Минобороны отметили, что всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, которые представляют подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, которые выполняют задачи по охране и обороны Украины. Кроме того, в параде примут участие 300 иностранных военных из 18 стран.