Нацбанк сегодня повысил официальный курс гривни

Национальный банк Украины сегодня, 18 декабря, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 15,7685 грн/долл., что на 1 копейку выше вчерашнего значения и, одновременно, последнего исторического минимума на уровне 15,7789 грн/долл.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97,35% (на 7,78 грн) или в 1,97 раза.

Сегодня, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов укрепились до 16,04/16,32 грн/долл. с 16,12/16,52 грн/долл. на открытии торгов.

Средневзвешенный курс гривни по состоянию на 13:30, по данным Национального банка, составил 15,8860 грн/долл., к этому времени было заключено 48 соглашений на 12,79 млн долл.

Читайте такжеДепутаты ждут Гонтареву в парламенте 25 декабряКак сообщал УНИАН, Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и, в результате, гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.