Гройсман анонсировал очередную концепцию реформы таможни

По словам премьера, предложенная модель реформы ведомства будет эффективной.

В ближайшее время Министерство финансов Украины представит свое видение реформы Государственной фискальной службы, заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

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«Реформа таможни – это компетенция Министерств финансов, министр финансов этот вопрос опекает очень серьезно. Мы в ближайшее время выйдем с конкретными предложениями системной реформы, а не говорильни, которую мы слышим, и предложим модель, которая будет эффективной», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило сотрудникам Национальной полиции право круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Премьер-министр Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда с помощью симуляции нарушений и дальнейшего решения суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4».

Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.