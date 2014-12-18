Решение Банка России повысить ключевую ставку усилит рецессию в РФ - Fitch

Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch, передает Прайм.

По мнению экспертов агентства, решение Банка России повысить ключевую ставку до 17% усилит рецессию в России на фоне низких цен на нефть.

Еще до повышения ставки агентство Fitch прогнозировало, что ВВП РФ в 2015 году может снизиться на 2,8% при средней цене на нефть на уровне 66 долларов за баррель.

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Пересмотр рейтинга РФ Fitch планирует провести в январе 2015 года в соответствии с правилами пересмотра рейтингов каждые 6 месяцев. Тем не менее, в Fitch считают, что российский суверенный и внешний балансы поддерживают рейтинг на текущем уровне BBB с "негативным" прогнозом, а бюджет выигрывает от ослабления рубля, учитывая текущий бюджетный профицит.

Ранее УНИАН сообщал, что российские банки из-за падения рубля перестали кредитовать друг друга.