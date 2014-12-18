Заплатили за Крым: реальные доходы россиян резко снизились

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения России в ноябре упали на 4,7% к ноябрю 2013 г., за январь — ноябрь — на 0,3%. Спад реальных доходов (с учетом инфляции) фиксировался и по итогам полугодия — на 0,2%, затем их рост оставался немногим выше нуля. 11 месяцев — это почти годовой результат. Такого итога не было даже в кризис 2009 г.: тогда реальные доходы населения выросли на 2,1%, пишут «Ведомости».

Инфляция в ноябре составила 9,1% (за январь — ноябрь — 7,5%), ее темпы ускорились в сравнении с октябрем в 1,6 раза, а с декабря ускорились еще. К 15 декабря инфляция составила 9,7%, за неделю по 15 декабря набрав 0,4%, — последний раз такой темп был в июле 2013 г., когда разово индексировались тарифы. Среднесуточный рост цен за две декабрьские недели более чем втрое превысил темпы декабря 2013 г. Инфляционный шок спровоцирован девальвационным: за ноябрь доллар подорожал с 42 до 50 руб., вчера на 19.00 стоил 64,95 руб., пережив два дня коллапса, когда курсовые скачки за считанные часы достигали почти 40%.

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Падение реальных доходов — это тенденция, которая будет только усиливаться, считают эксперты. Причины — разгон инфляции, завершение цикла повышения зарплат в госсекторе, снижение темпов индексации зарплат бюджетникам и рецессия экономики, лишающая зарплаты перспектив роста. Рост реальных зарплат в ноябре остался выше нуля, но, вероятно, станет отрицательным в ближайшие месяцы, поскольку инфляция подбирается к двузначной цифре.

В 2009 г. были резервы и правительство «откупилось» от кризиса, поддержав и рубль, и население. Но сейчас ситуация иная: и денег нет, и обещаний тоже. В бюджете-2015 предусмотрена приостановка выполнения президентских социальных указов, темпы индексации зарплат бюджетников — 4,5-5%.

Дестабилизация валютного рынка, спад цен на нефть по итогам ноября отразились и на других макропоказателях: промышленность сократилась впервые с начала года, капитальные инвестиции рухнули почти на 5% (минус 2,8% за 11 месяцев).

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Теоретически падение уровня жизни может вызвать падение популярности власти, но на практике это вряд ли произойдет. «Большинство сможет и потерпеть», — считает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. – Власти же будут все экономические проблемы относить не к своим ошибкам, а объяснять происками внешних врагов, такая стратегия, перенаправляющая недовольство вовне, может успешно работать довольно долго, считает он: «Это не значит, что Болотная, куда выходили 100 000-120 000 человек, не может повториться, но массовых протестов не будет».

Экономическая нестабильность — результат политических решений Москвы, а жители России, которые радовались присоединению Крыма, должны разделить последствия с руководством страны, заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, цитирует портал «Юга.ру»: «Мы же все рукоплескали, мы же все говорили, что здорово, Крым наш. Значит, мы должны разделить не только эту ответственность, но и эту ношу, эти потери».