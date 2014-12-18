Вкладчикам попавшего под санкции банка сына Януковича выплатят 55 млн гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем возмещения вкладчикам «Всеукраинского банка развития», принадлежащего сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, в 55,475 млн грн, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, общий объем средств физических лиц в банке на 11 декабря составлял 1,935 млрд грн, таким образом, возмещение вкладчикам, по оценкам фонда, составит всего 2,87% этой суммы.

Напомним, что Фонд гарантирования не возмещает средства владельцам сберегательных сертификатов на предъявителя, вкладов в банковских металлах и вкладов, превышающих размер гарантированного возмещения 200 тыс. грн.

Также сообщается, что фонд ищет потенциальных инвесторов, которые могут быть привлечены к выводу банка с рынка путем отчуждения всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка или продажи банка в целом. Фонд принимает заявки от банков на участие в конкурсе до 16.00 26 декабря.

Читайте такжеБанк сына Януковича признали неплатежеспособным из-за санкций ЕСКак сообщал УНИАН, Национальный банк 27 ноября признал «Всеукраинский банк развития» неплатежеспособным, и в результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца, до 27 февраля 2015 года. Нацбанк объяснил свое решение применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

В свою очередь, владеющая банком группа компаний «МАКО», принадлежащая сыну экс-президента Александру Януковичу, заявила, что банк является платежеспособным, а ходатайство об отмене санкций рассматривается в Суде справедливости ЕС, в связи с чем группа намерена обжаловать решение НБУ в суде. Однако группа признала, что банк находится в сложной ситуации в результате потери отделений в Крыму и на востоке Украины, в связи с чем она рассчитывала на поддержку регулятора.

«Всеукраинский банк развития» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.