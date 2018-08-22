Гройсман: сотрудничество с МВФ поможет Украине избежать дефолта

По словам премьера, невыплата предыдущих долгов грозит стране остановкой производства, девальвацией гривни и инфляцией.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом для избежания дефолта.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Невыплата долгов грозит Украине дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривни, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые. Дальше – нужно наращивать экономику», - написал он.

При этом премьер не сообщил, принято ли какое-то решение по выполнению требований МВФ для получения нового транша кредита в виде повышения цены на газ для населения или пересмотра госбюджета.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.