Bloomberg: ЕС считает, что Украине нужно дополнительно 15 млрд. долл., и ужесточает санкции против Крыма

Об этом сообщают Джонатан Стернс, Джеймс Ньюгер и Марк Рачкевич в своей статье, которая называется «ЕС считает, что Украине нужно дополнительно 15 млрд. долл., и ужесточает санкции против Крыма», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Украинское правительство столкнулось с «огромными» проблемами, среди которых рецессия, восстановление мира в восточных регионах страны и обеспечение поставок достаточного количества энергоносителей, сказал Юнкер в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция. Какими будут ограничения для Крыма, окончательно определят сегодня, перед тем, как лидеры стран-членов Евросоюза встретятся в Брюсселе, рассказал один из европейских чиновников, попросивший не называть его имени, поскольку это вопрос частного характера.

Бывшая советская республика рассчитывает на то, что кредит от Международного валютного фонда в размере 17 млрд. долл. поможет ей остаться на плаву и предотвратить дефолт, в то как она переживает экономический спад из-за конфликта и сокращения расходов. Золотовалютные резервы уменьшились до самого низкого уровня за последние 10 лет в условиях самой глубокой рецессии с 2009 г., а оказанная финансовая помощь кажется недостаточной.

«Украине будет нужна дополнительная помощь», – заявил вчера Юнкер. «МВФ оценил дефицит финансирования Украины. Стране понадобится еще 15 млрд. долл. в дополнение к той сумме, которая была запланирована раньше».

Гривна упала на 48 % по отношению к доллару в этом году, это самый большой спад среди всех валютах, отслеживаемых Bloomberg.

Финансовое спасение

Украинские власти ведут переговоры о получении финансовой помощи с МВФ, США и ЕС, по словам президента Украины Петра Порошенко. Заместитель главы АП Украины Валерий Чалый сказал, что необходимо 10 млрд. долл. или более.

Украина стремится получить следующий транш от МВФ и планирует утвердить проект бюджета на 2015 г., подготовленный новым правительством страны, 26 декабря. Миссия МВФ вернется в Украину в начале следующего года, написал первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон в электронном письме 13 декабря.

Вчера премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что проект бюджета на следующий год будет представлен 23 декабря.

Во время самого напряженного со времен холодной войны противостояния России с США и Европейским союзом из-за будущего Украины, российская экономика оказалась под угрозой из-за падения рубля и цен на нефть. Американские законодатели настаивают на еще более жестких санкциях, чтобы дожать администрацию президента Владимира Путина.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предупредил, что Россия может пострадать в экономическом плане намного больше, чем Германия, если Путин не будет помогать в восстановлении мира, призвав Россию к сотрудничеству.

Более выносливые

«Мы все время протягивали руку России с начала украинского кризиса, хотя мы можем продержаться дольше, чем Россия», – сказал Шойбле в ходе обсуждения в Берлине.

Вчера верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала, что она и Порошенко увидели, что российская сторона сейчас «немного больше готова» к урегулированию конфликта.

ЕС и США ввели санкции в отношении частных лиц, российских компаний, а также в отношении финансового, энергетического секторов и оборонной промышленности.

Новые санкции ЕС в отношении Крыма будут опубликованы 19 декабря и вступят в силу на следующий день, сказал представитель ЕС. Ограничения, которые предусматривают запрет экспорта товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, а также на туры и круизы в Крыму, вводятся для того, чтобы помешать России использовать аннексированную территорию для разработки черноморских месторождений нефти и газа, по словам чиновника.

Другие санкции против России останутся без изменений, хотя ЕС «готов принять дальнейшие меры, если это будет необходимо», говорилось в проекте заявления. Сегодняшний саммит будет первым после назначения главой Европейского совета Дональда Туска, который, как премьер-министр Польши, выступал за жесткий ответ на аннексию Россией Крыма и поддержку восстания в восточной Украине.

Боевые действия продолжаются

Хотя во время перемирия в восточной Украине кровопролитие удалось уменьшить, переговоры о долгосрочном мире отложили. В ходе конфликта уже погибло более 4600 человек.

Украина остается де-факто в состоянии войны, которая продолжается на ее восточной границе, где «мы защищаем не только нашу территориальную целостность, но также Европу и демократию», – сказал Порошенко вчера в Варшаве. Президент собирается попросить украинский парламент официально отменить внеблоковый статус страны после своего возвращения из Польши.

Украина заявила, что поддерживает идею о проведении переговоров в Минске, в которых также будут принимать участие представители ОБСЕ. Все еще есть «большой риск» военных действий, сообщил журналистам руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

Пророссийские сепаратисты много раз открывали огонь в восточной Украине, в том числе обстреливали аэропорт Донецка, как сообщили вчера украинские военные. Повстанцы использовали артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие во время своих атак.

«Мы думали, что Россия, направляя подкрепление, пытается обуздать сепаратистов и установить контроль над ними», – Йорг Форбриг, главный координатор программ по Центральной и Восточной Европе Фонда Маршалла «Германия-США» в Берлине, сказал по телефону. «Вполне возможно, что группировки повстанцев отвергают централизованное управление».