Евро выше 32 гривень: Нацбанк резко опустил официальный курс нацвалюты

Официальный курс НБУ на 23 августа: 100 USD – 2788.5488 грн; 100 EUR – 3239.1783 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, что спасло гривню после очередного падения

100 USD США – 2788.5488 (22 августа – 2770.9475)

100 EUR – 3239.1783 (22 августа – 3187.1438)

В среду, 22 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,83/27,86 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 4 копейки выше уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,29/32,32 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составило 27,8933 грн/долл.