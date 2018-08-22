Скандал с кражей 37 контейнеров: начальника Одесской таможни отстранили от работы

При этом глава ГФС заявил о причастности к хищению группы, в состав которой входит сотрудник подразделения Генеральной прокуратуры.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан отстранил руководителя Одесской таможни Александра Власова от выполнения обязанностей на время служебного расследования по факту хищения 37 контейнеров с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 150 млн грн.

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Об этом руководитель службы заявил на брифинге, передает пресс-служба ГФС.

При этом он обратил внимание на то, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к хищению известной в определенных кругах группы, в состав которой входит сотрудник подразделения Генеральной прокуратуры Украины, который осуществляет надзор за работой таможен и в последнее время находится на больничном.

«Учитывая то, что у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования по данному поводу. Все материалы, которые сегодня есть в распоряжении ГФС, мы готовы предоставить», - цитирует Продана пресс-служба ГФС.

И.о. главы ГФС заявил, что он неоднократно информировал руководство Генпрокуратуры о фактах незаконной деятельности данного сотрудника.

Согласно сообщению, по результатам проведенных мероприятий ГФС обнаружила и изъяла похищенный товар на различных рынках Украины, в частности, в Харьковской и Одесской областях.

Как отметил присутствовавший на брифинге начальник Одесской таможни Александр Власов, именно его подопечные определили соответствующие риски и взяли указанные контейнеры на контроль.

«Еще до решения суда мы изъяли 5 контейнеров и составили протоколы о нарушении таможенных правил. Затем, по решению суда, все 37 контейнеров были арестованы, и по неизвестным причинам следователями было принято решение о размещении их на таможенных складах, но предоставлено на ответственное хранение обществу, которое имеет складские помещения не в зоне деятельности Одесской таможни», - цитирует Власова пресс-служба ГФС.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время Министерство финансов Украины представит свое видение реформы Государственной фискальной службы, о чем сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.