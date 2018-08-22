Скандал с кражей 37 контейнеров: начальника Одесской таможни отстранили от работы

18:33, 22 августа 2018
Финансы
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Начальника Одесской таможни отстранили от работы / фото УНИАН

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан отстранил руководителя Одесской таможни Александра Власова от выполнения обязанностей на время служебного расследования по факту хищения 37 контейнеров с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 150 млн грн.

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Об этом руководитель службы заявил на брифинге, передает пресс-служба ГФС.

При этом он обратил внимание на то, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к хищению известной в определенных кругах группы, в состав которой входит сотрудник подразделения Генеральной прокуратуры Украины, который осуществляет надзор за работой таможен и в последнее время находится на больничном.

«Учитывая то, что у меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования по данному поводу. Все материалы, которые сегодня есть в распоряжении ГФС, мы готовы предоставить», - цитирует Продана пресс-служба ГФС.

И.о. главы ГФС заявил, что он неоднократно информировал руководство Генпрокуратуры о фактах незаконной деятельности данного сотрудника.

Согласно сообщению, по результатам проведенных мероприятий ГФС обнаружила и изъяла похищенный товар на различных рынках Украины, в частности, в Харьковской и Одесской областях.

Как отметил присутствовавший на брифинге начальник Одесской таможни Александр Власов, именно его подопечные определили соответствующие риски и взяли указанные контейнеры на контроль.

«Еще до решения суда мы изъяли 5 контейнеров и составили протоколы о нарушении таможенных правил. Затем, по решению суда, все 37 контейнеров были арестованы, и по неизвестным причинам следователями было принято решение о размещении их на таможенных складах, но предоставлено на ответственное хранение обществу, которое имеет складские помещения не в зоне деятельности Одесской таможни», - цитирует Власова пресс-служба ГФС.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время Министерство финансов Украины представит свое видение реформы Государственной фискальной службы, о чем сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Теги: #Одесса#таможня#контрабанда